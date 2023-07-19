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Київський фунікулер з 20 липня закривають на ремонт

Ремонт триватиме більше місяця.

Київський фунікулер з 20 липня закривають на ремонт
Фото: Київпастранс

Від завтра, 20 липня, і до 22 серпня столичний фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт.

Про це повідомила пресслужба КП “Київпастранс”.

Зазначається, що під час ремонту фахівці відремонтують машинний, компресорний та теристорний зали.

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Також вони проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною та виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

Після всіх робіт проведуть статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.

Нагадаємо, від 17 липня до 31 липня на частині столичної Кільцевої дороги обмежено рух транспорту на ділянці від Одеської площі до вулиці Територіальної Оборони. 

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