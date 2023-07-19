Президент підкреслив, що завдяки ППО наслідки удару були менші, ніж могли б бути.

Під удар росіян потрапив порт у Чорноморську, де було знищено 60 тис. тонн зерна, які призначалися для відправки до Китаю.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що сьогоднішня нічна атака по Одещині була чи не найбільшою за весь час повномасштабної війни "спробою Росії завдати болю Одесі".

Президент підкреслив, що завдяки ППО наслідки удару були менші, ніж могли б бути.

За його словами, у портах, які були атаковані сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства - той обсяг продукції, яка давно мали б доставити у країни-споживачі в Африці та Азії.

"В портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправки в Китай. Тобто всіх зачіпає російський терор", - сказав глава держави.

Він додав, що у громадах, які постраждали від ударів цієї ночі, вже почалися першочергові ремонтні роботи.

Раніше Зеленський заявив, що російські терористи під час нічної атаки по Одесі абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

Україна закликала африканські країни об'єднати зусилля, щоб гарантувати подальший експорт продовольства.