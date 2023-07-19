Кулеба закликав африканські країни об’єднатися задля продовження експорту зерна з України

Україна закликала африканські країни об'єднати зусилля, щоб гарантувати подальший експорт продовольства.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє пресцентр міністерства.

Кулеба під час спілкування із постійними представниками групи африканських країн в ООН заявив, що Україна завжди була та прагне залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки для країн Африки та закликає їх об’єднати зусилля задля гарантування продовольчого експорту з України після виходу Росії із "зернової угоди".

"Вийшовши із "зернової угоди", Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей по всьому світу, насамперед в Африці та Азії. Я щиро вірю, що наші тісні відносини, партнерство та активна взаємодія можуть допомогти вирішити багато проблем, зокрема пов’язаних з експортом українських зернових на світовий ринок", - заявив міністр.

Кулеба зазначив, що зерно можна транспортувати автомобільним і залізничним транспортом до портів в Румунії, Болгарії та Польщі, але навіть за умови збільшення об'ємів поставок такими шляхами покрити необхідні потреби зерна на світовому ринку неможливо.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи під час нічної атаки по Одесі абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

Атака РФ в ніч на 19 липня вивела з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ.