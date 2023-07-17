Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
ГоловнаПолітика

Кулеба проводить консультації в ООН через вихід РФ з "зернової угоди"

17 липня Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Кулеба проводить консультації в ООН через вихід РФ з "зернової угоди"
Фото: скрин відео

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 17 липня, проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із "зернової угоди".

Про це повідомляє МЗС України.

"Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу Росії із "зернової угоди", - йдеться у повідомленні.

Останніми тижнями російські чиновники погрожували, що Москва припинить свою участь у "зерновій угоді". 17 липня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив МЗС підготувати офіційні сигнали до Організації Обʼєднаних Націй та Туреччини стосовно того, аби вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу після односторонньої заяви Росії про вихід із домовленостей.

З одеського порту вранці в неділю вийшло останнє судно у рамках “зернової угоди” перед закінченням її терміну 17 липня.

Росія також заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки. РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies