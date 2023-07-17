Кулеба проводить консультації в ООН через вихід РФ з "зернової угоди"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 17 липня, проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із "зернової угоди".

Про це повідомляє МЗС України.

"Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу Росії із "зернової угоди", - йдеться у повідомленні.

Останніми тижнями російські чиновники погрожували, що Москва припинить свою участь у "зерновій угоді". 17 липня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив МЗС підготувати офіційні сигнали до Організації Обʼєднаних Націй та Туреччини стосовно того, аби вони відповіли, чи готові продовжувати зернову ініціативу після односторонньої заяви Росії про вихід із домовленостей.

З одеського порту вранці в неділю вийшло останнє судно у рамках “зернової угоди” перед закінченням її терміну 17 липня.

Росія також заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки. РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.