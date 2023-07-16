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Президентка Угорщини Каталін Новак відвідає Україну в серпні

Перед візитом до Києва Новак заїде до Закарпаття.

Президентка Угорщини Каталін Новак відвідає Україну в серпні
Фото: twitter.com/KatalinNovakMP

У серпні в Україну приїде президентка Угорщини Каталін Новак. Вона відвідає Кримську платформу 23 серпня на запрошення Володимира Зеленського.

Про це повідомляє видання Telex з посиланням на Офіс президентки.

Згідно з повідомленням, Новак зустрінеться з президентом України. Перед візитом до столиці України угорська президентка заїде до Закарпаття. Разом з угорцями вона відзначить 20 серпня свято короля Стефана.

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Нагадаємо, Каталін Новак востаннє відвідувала Київ та зустрічалася із президентом Володимиром Зеленським 26 листопада 2022 року.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

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