Президентка Угорщини Каталін Новак відвідає Україну в серпні

Перед візитом до Києва Новак заїде до Закарпаття.

У серпні в Україну приїде президентка Угорщини Каталін Новак. Вона відвідає Кримську платформу 23 серпня на запрошення Володимира Зеленського.

Про це повідомляє видання Telex з посиланням на Офіс президентки.

Згідно з повідомленням, Новак зустрінеться з президентом України. Перед візитом до столиці України угорська президентка заїде до Закарпаття. Разом з угорцями вона відзначить 20 серпня свято короля Стефана.

Нагадаємо, Каталін Новак востаннє відвідувала Київ та зустрічалася із президентом Володимиром Зеленським 26 листопада 2022 року.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.