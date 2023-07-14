"Кличка вкусити не можуть. Починають розбалансовувати систему управління", – мер Києва про кількість підозр столичним посадовцям

"Якщо людина зробила правопорушення, ні в якому разі захищати не будемо. Але якщо ми бачимо, що тут є підставами «солдатська» причина, і воно взагалі в нормальний глузд не входить, в нормальну логіку дій не вкладається, ми говоримо, що це зроблено умисно для того, щоб на когось «повісити»".

Мер столиці Віталій Кличко вважає, що в Києві намагаються "розбалансувати систему управління" оголошенням підозр міським посадовцям. Про це він сказав у інтервʼю LB.ua.

Шеф-редакторка LB.ua у розмові з мером зазначила, що у Кличка 12 заступників та один керівник апарату КМДА. Із них у двох – офіційна підозра, і вони при цьому курують діяльність районних державних адміністрацій.

У заступника голови КМДА Петра Пантелеєва – підозра за завод "Радикал". Ще один заступник Валентин Мондриївський – відсторонений від кураторства Департаментом культури. На запитання, що відбувається, Кличко сказав:

"Відбувається. Кличка вкусити не можуть. Починають розбалансовувати систему управління. По Пантелеєву, як його згадали. Завод ”Радикал” – державне підприємство, територія якого була захаращена ртуттю. Держава продала інвестору. Інвестор не виконував своїх зобов'язань. Єдиний завод з перероблювання ртуті був на окупованих територіях. Ми чекали і написали велику кількість листів, щоб нам цю ртуть – ми ж не можемо її кудись на Місяць перевезти – потрібно її обробляти чи хоронити десь. Вирішили врешті-решт, перед самим вторгненням, перенести в зону Чорнобиля. І йому дають підозру за службову недбалість – чому він цю ртуть не вивіз з міста Києва", – пояснив мер столиці.

Кличко додав, що є така "солдатська причина" – коли хочеш знайти причину, знаходиш будь-яку.

"Така ж сама ситуація з Ткачуком, про якого ми згадували, що він вніс неправдиві дані на мапу Києва, які йому надали голови районів. Така ж сама ситуація по багатьох питаннях. Я ще раз хочу сказати. Якщо людина зробила правопорушення, ні в якому разі захищати не будемо. Але якщо ми бачимо, що тут є підставами «солдатська» причина, і воно взагалі в нормальний глузд не входить, в нормальну логіку дій не вкладається, ми говоримо, що це зроблено умисно для того, щоб на когось «повісити»", – сказав він.

Підозри є також і стосовно голів департаментів КМДА. У голови ЖКГ – підозра за розтрату бюджетних коштів. У голови департаменту муніципальної безпеки Ткачука – дві підозри. Є підозри і в уже звільненого після журналістського розслідування голови департаменту охорони культурної спадщини Никоряка, який катався по ресторанах на машині одного з головних забудовників.

Результати аудиту департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Кличко доручив передати до правоохоронних органів результати аудиту. У департаменті Молоді і спорту – обшуки. У департаменті охорона здоров'я – підозри заступниці директора.

"Можу сказати, за часів Януковича такої навали підозр і всього іншого не було, з одного боку. З іншого боку, я в жодному разі не хочу когось захищати. Якщо людина зробила правопорушення, вона повинна відповідати. Але ми сьогодні вживали таке слово – «справедливість». Справедливість вкрай важлива. Якщо людина чесно виконує свої обов'язки, а йому натягують і хочуть у чомусь звинуватити, це нечесно і викликає велике обурення. Мало того, хочу заявити, що у Києві – працівників міста, комунальних підприємств, лікарень, шкіл тощо – близько 300 тисяч. І я розумію, що відповідальність є, але випадки різні бувають. Ми хотіли б обов'язково, щоб це (перевірки. – С.К.) було обов'язково прозоро, справедливо відносно законів України. Мало того, з різних джерел ми маємо інформацію, що дана команда всім шукати, знаходити (порушення законів. – С.К.), обов'язково потрібні якісь кримінальні справи, щоб фон зробити…" – сказав він.

На питання про те, чи йдеться про фон, що Кличка оточують негідники, він сказав: "Останнім часом такі політичні ігри". Мер сказав, що не був присутнім при наданні такої "команди", але натякнув, хто за цим, на його думку, може стояти.

"Я не був присутній. У нас сьогодні все вирішує Офіс президента. І Офісом президента керує керівник Офісу президента. Я не кажу винен. Я кажу, що проходять наради, де силовикам даються такі команди", – сказав він.

Систематичні обшуки у столичних посадовців відбувалися в декілька своєрідних "хвиль", і щоразу Кличко говорив про політичну складову. У 2021, до повномасштабного вторгнення, Кличко повʼязував обшуки з бажанням Києва запровадити виконкоми. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової". Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям. Зеленський же про Кличка сказав, що "голова мого офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти.

Після початку повномасштабного вторгнення політичні чвари між центральною та столичною владою припинилися, але Кличко виступав із критикою через справу проти мера Чернігова Атрошенка, який є членом очолюваної мером Києва Асоціації міст. У 2022 правоохоронці почали оголошувати нові підозри київським посадовцям, зокрема у звʼязку з загибеллю людей під закритим укриттям. Станом на 15 червня, за даними LB.ua, Кличка хотіли зняти з посади голови КМДА, але рішення не було. Згідно з законодавством, бути головою КМДА може лише обрана киянами людина, тобто мер. Усунути цю норму намагалися "Законом про столицю", але в другому читанні він ще не ухвалений.

Крім службової недбалості, правоохоронці розслідують і ймовірні корупційні злочини столичних посадовців.