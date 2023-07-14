Кличко заявив, що знає організатора звернення голів РДА із закликом скласти повноваження: "Один із членів владної партії"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що знає, хто стоїть за відкритим зверненням до нього голів районних державних адміністрацій із закликом скласти повноваження.

В інтервʼю LB.ua він сказав, що це "один із членів владної партії", але відмовився називати, хто саме. За його словами, голови РДА "як зайчики" озвучили принесений їм текст, аби їх не звільнили.

"Я не хочу говорити. Це – представник політичної сили. Приніс текст, дав завдання озвучити, і вони встали... Як зайчики, тому що кожен з них розуміє: якщо вони не погодяться, чи отримують догану, чи їх звільнять", – вважає мер.

Звернення голів РДА зʼявилося під час зʼясування обставин загибелі трьох киянок під зачиненим укриттям в Деснянському районі. Росія тоді завдала балістичного удару.

На пʼятий день після трагедії глави РДА записали відео, в якому закликали Кличка скласти повноваження голови КМДА і залишитися лише мером. Як відомо, головою КМДА має бути людина, обрана киянами, тобто мер. Тема відсторонення Кличка від керування КМДА, яка має реальні владні повноваження на відміну від посади мера, піднімається не вперше. До повномасштабного вторгнення відповідні зміни були передбачені новим законом про столицю. Верховна Рада встигла проголосувати за нього лише в першому читанні – ще в 2019 році, і відтоді документ в другому читанні не розглядався. Ще на початку лютого 2022 Кличко говорив про політичну складову в цьому законопроєкті.

Після початку повномасштабної війни публічні політичні чвари між столичною та центральною владою стихли. Питання зняття Кличка з посади голови КМДА знову почало педалюватися на тлі трагедії з укриттям. Станом на 15 червня Кличка, за даними джерел LB.ua, хотіли зняти, але рішення ще не було.