"Перед тим, як він буде прийнятий, потрібно киянам пояснити, що вони корисного від цього закону отримають".

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко впевнений, що закон про столицю не буде проголосовано у Верховній Раді.

Про це він заявив журналістам, передає кореспондент LB.ua.

"Мені відомо, що якийсь закон про столицю у новій редакції виноситься у Верховну Раду. Перед тим, як він буде прийнятий, потрібно киянам пояснити, що вони корисного від цього закону отримають. Це по-перше. По-друге: якщо ми будемо говорити про європейську столицю і європейську країну, я переконаний, що будь-який закон повинен пройти оцінку наших європейських партнерів. Це - Венеціанська комісія і рада Європи. Тому що хтось зараз щось буде під себе писати - це не відповідає ключовим європейським принципам", – наголосив Кличко.

Він також наголосив, що переконаний у тому, що у цьому закона є політична складова, "щоб отримати владу".

"Я думаю, що не ухвалять. Я спілкуюсь із депутатами Верховної Ради, і вони у переважній більшості розуміють про цей персональний конфлікт (із Офісом президента, – ред.)... Я переконанаий в тому, що місцева влада та центральна повинні разом працювати в сьогоднішніх непростих умовах... Це – інтереси країни", - зазначив Кличко.

"Місцеве самоврядування – це базис демократії", – додав голова КМДА.

Нагадаємо, у травні 2014 року Кличко був обраний мером Києва, і новий президент Петро Порошенко після вступу на посаду відразу призначив його головою КМДА. Це було частиною віденських угод між Порошенком і Кличком. В 2019 році президентом став Володимир Зеленський, який поміняв усіх керівників ОДА, але Кличка не чіпав.

У вересні 2019 року законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішнім міністром культури Олександром Ткаченком. Він передбачає розділення повноважень мера і голови КМДА. Член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. Нині, відповідно до рішень Конституційного суду, очолювати КМДА може тільки людина, обрана столичним мером.

Упершому читанні законопроєкт ухвалили в жовтні 2019 року. 20 жовтня 2021 року. У грудні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт "не переноситься, він готується відповідним комітетом". Стефанчук пообіцяв, що закон про столицю піде в зал, коли пройде підготовку поправок у комітеті.

Наприкінці минулого року голова фракції "Слуга народу" Давид арахамія заявив, що закон про столицю буде розглянуто в Раді в "новому сезоні".