Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко впевнений, що закон про столицю не буде проголосовано у Верховній Раді.
Про це він заявив журналістам, передає кореспондент LB.ua.
"Мені відомо, що якийсь закон про столицю у новій редакції виноситься у Верховну Раду. Перед тим, як він буде прийнятий, потрібно киянам пояснити, що вони корисного від цього закону отримають. Це по-перше. По-друге: якщо ми будемо говорити про європейську столицю і європейську країну, я переконаний, що будь-який закон повинен пройти оцінку наших європейських партнерів. Це - Венеціанська комісія і рада Європи. Тому що хтось зараз щось буде під себе писати - це не відповідає ключовим європейським принципам", – наголосив Кличко.
Він також наголосив, що переконаний у тому, що у цьому закона є політична складова, "щоб отримати владу".
"Я думаю, що не ухвалять. Я спілкуюсь із депутатами Верховної Ради, і вони у переважній більшості розуміють про цей персональний конфлікт (із Офісом президента, – ред.)... Я переконанаий в тому, що місцева влада та центральна повинні разом працювати в сьогоднішніх непростих умовах... Це – інтереси країни", - зазначив Кличко.
"Місцеве самоврядування – це базис демократії", – додав голова КМДА.
Нагадаємо, у травні 2014 року Кличко був обраний мером Києва, і новий президент Петро Порошенко після вступу на посаду відразу призначив його головою КМДА. Це було частиною віденських угод між Порошенком і Кличком. В 2019 році президентом став Володимир Зеленський, який поміняв усіх керівників ОДА, але Кличка не чіпав.
У вересні 2019 року законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішнім міністром культури Олександром Ткаченком. Він передбачає розділення повноважень мера і голови КМДА. Член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".
Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. Нині, відповідно до рішень Конституційного суду, очолювати КМДА може тільки людина, обрана столичним мером.
Упершому читанні законопроєкт ухвалили в жовтні 2019 року. 20 жовтня 2021 року. У грудні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт "не переноситься, він готується відповідним комітетом". Стефанчук пообіцяв, що закон про столицю піде в зал, коли пройде підготовку поправок у комітеті.
Наприкінці минулого року голова фракції "Слуга народу" Давид арахамія заявив, що закон про столицю буде розглянуто в Раді в "новому сезоні".