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Юрій Луценко написав заяву на вступ до партії "ЄС"

Про це він оголосив на зʼїзді партії УДАР, гостем якого був Порошенко. 

Юрій Луценко написав заяву на вступ до партії "ЄС"
Фото: Анна Стешенко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко написав заяву на вступ до партії "Європейська солідарність".

Про це він заявив на зʼїзд партії УДАР Віталія Кличка, гостями якого стали також лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, народний депутат Сергій Соболєв ("Батьківщина"). Про це повідомляє кореспондент LB.ua. 

Під час виступу Луценко зазначив, що написав заяву про вступ 3 лютого.

Юрій Луценко був генеральним прокурором з 12 травня 2016 року по серпень 2019. Заради нього парламент ухвалив закон, який дозволив призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі.

Після звершення карʼєри генпрокурора не перебував на політичних посадах.

До посади генпрокурора був народним депутатом трьох скликань, міністром внутрішніх справ, депутатом Київради, лідером партії "Народна самооборона" (1999-2012). Був звільнений з посади міністра внутрішніх справ у 2010, у грудні того ж року його затримала СБУ. 

У 2012, за часів президентства Віктора Януковича, його засудили до чотирьох років позбавлення волі за статтями про перевищення службових повноважень і нецільове використання держкоштів. ЄСПЛ визнав його арешт незаконним і політично вмотивованим. У квітні 2013 був помилуваний.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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