“Європейська Солідарність” збирає підписи за позачергове засідання по Трухіну

У фракції вважають неправильним чекати два тижні до початку сесійного тижня.

«Європейська Солідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

Фріуція, за її словами, вимагає присутності на засіданні президента Володимира Зеленського та звіту керівників правоохоронних органів – ОГПУ, ДБР, МВС і НАБУ.

«В присутності Зеленського плануємо обговорити злочинну бездіяльність правоохоронних органів, їхню фактичну політизацію, отримати відповіді, хто знищував і приховував матеріали справи, в якій замішано депутата від правлячої партії», – пише Геращенко у Facebook.

За її словами, ситуація з прихованим злочином, корупцією і замішаними у все це керівництвом держави та правоохоронних органів, потребує реакції парламенту негайно, а не з початком сесійного тижня 14 лютого.

«Також ми зареєстрували постанову про негайну відставку міністра внутрішніх справ, звернення до Зеленського щодо відставки керівника ДБР, призначеного із порушеннями на непрозорому конкурсі, виключно за політичну лояльність Банковій», – повідомила співголова фракції.

Також фракція планує створити ТСК з «бездіяльності правоохоронних органів».