Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо цього вимагатиме "Слуга народу”

Нардеп "щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, що потрапив у ДТП в серпні минулого року, заявив про готовність скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда "Слуги народу".

Про це йдеться у коментарі Трухіна, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Я не приховую, що хотів якнайшвидше піти з місця аварії. Я усвідомлював свій статус народного депутата, і передбачав публічний резонанс, до якого призведе аварія незалежно від того, винен я чи ні. Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП. Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність", - йдеться у коментарі.

Нардеп зазначив, що він "щиро шкодує, що він опинився в епіцентрі цього скандалу".

"Щодо моєї поведінки на місці аварії. Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані", - зазначив нардеп.

Він додав, що його поведінці "навряд чи є виправдання".

"Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і дякувати Богові, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові", - зазначив Трухін.

Парламентарій повідомив, що протягом останніх п'яти місяців він повною мірою "співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам ДБР і Національної поліції всю інформацію".

"І якщо потрібно – готовий пройти це ще раз до завершення розслідування", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, що аварія за участі депутата трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема двоє дітей, а також голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Вчора журналісти опублікували відео з місця аварії. На записі зафіксовано, як парламентар натякає на неправомірну винагороду правоохоронцям, а сам хоче "тихенько піти в ліс".

Після цього Трухіна виключили з партії та готуються виключити з фракції, а генпрокурорка завила, що доручила відкрити кримінальне провадження з підслідністю НАБУ, тобто щодо корупційного злочину.

ДБР, яке розслідує обставини аварії, заявило, що не мало в розпорядженні відео, яке опублікували журналісти, але тепер витребує його і дослідить.