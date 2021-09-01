Нардеп Трухін заявив, що "максимально сприяв поліції" під час реєстрації ДТП

Він також переконує, що готовий в разі необхідності допомогти постраждалим.

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін стверджує, що не збирався приховувати своє перебування на місці аварії та сприяв поліції у зборі інформації під час реєстрації аварії. Про це він повідомив у відповіді "Інтерфакс-Україна".

"Зразу після інциденту я сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося. При цьому, попри шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав усі необхідні покази", – заявив він.

Нардеп визнав, що був на місці аварії. Він також сказав, що сильно вдарився головою.

"Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму та гіпертонічний криз", – додав депутат.

Трухін також сказав, що, за його інформацією, всі водії-учасники аварії пройшли тест на драгерах.

"І, наскільки мені відомо, у жодного з них показники алкоголю в крові не перевищили норму", – додав Трухін.

При цьому нардеп також запевнив, що не підтримує зв'язку з постраждалими, але в разі необхідності готовий надати їм будь-яку допомогу.

"Сам я нині проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до надмірною публічності", – зазначив депутат і додав, що "здогадується про замовників".

Аварія трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

Справу розслідує ДБР.