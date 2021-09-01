Ветеран АТО загинув від вибуху гранати в Калуші

У Калуші в вівторок, 31 серпня, від вибуху гранати у своїй квартирі загинув 51-річний місцевий мешканець.

На сайті поліції Івано-Франківської області повідомляється, що вибух, ймовірно, стався ще близько 16 години. Мешканці будинку чули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав.

Фото: Поліція Івано-Франківської області

Через кілька годин в поліцію подзвонив батько загиблого, який знайшов тіло сина.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Місцеве видання "Вікна" пише, що загиблий - ветеран АТО Анатолій Новічонок, який служив в 24-й ОМБр.

"Впевнений, що це було необережне поводження з гранатою, не самогубство в жодному разі. Він впав животом на гранату, щоб зменшити наслідки вибуху", - сказав голова громадської спілки "Громадське об’єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на сході України імені Романа Шухевича" Олександр Соколовський.