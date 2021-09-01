“Велике будівництво”: у Дніпрі відкрили рух під новим шляхопроводом на під'їзді до аеропорту

Його збудували за два місяці.

У Дніпрі відкрили рух транспорту під новозбудованим шляхопроводом по вулиці Аеропортівській на трасі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.

Шляхопровід, що побудували за два місяці у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, є важливою складовою дворівневої транспортної розв’язки у складі Південного обходу Дніпра, повідомляє пресслужба Укравтодору.

"На період будівництва шляхопроводу у складі Південного обходу Дніпра було перекрито ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь (під’їзд до аеропорту м. Дніпро). Наразі всі обмеження знято", - йдеться у повідомленні.

Будівництво шляхопроводу уже на фінішному етапі, мостовики працювали на об’єкті цілодобово. Фахівці вже нанесли гідроізоляцію, попереду влаштування асфальтобетонного покриття, встановлення перильного огородження та влаштування підходів.

На інших ділянках будівництва Південного обходу влаштовують конструктивні шари дорожнього одягу та систему водовідведення, замінюють комунікації, укріплюють вхідні та вихідні русла водопропускних труб монолітним бетоном та перевлаштовують лінії електропередач.

Південний обхід м. Дніпро протяжністю 7,1 км - сумнозвісний український довгобуд. Його будівництво почали ще у 2012 році, роботи планували завершити за два роки. Через брак фінансування будівництво припинили. За попередні 7 років вдалось влаштувати лише 3,5 км дороги у нижньому шарі. Роботи активізувалися після того, як об'єкт включили до програми “Велике будівництво”.

Нагадаємо, програма президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво” спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень та розвиток транзиту й міждержавних відносин.