За добу в Україні зафіксовано 2075 нових випадків ковіду

За минулу добу, 31 серпня, в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 153 дитини та 52 медпрацівника.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 874 особи. 44 пацієнти померли. Одужало – 925 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 28 140 осіб, методом ІФА – 8 159 і експрестестами – 27 102.

За весь час пандемії в Україні захворіла – 2 288 371 особа; одужало – 2 208 865. Від ускладнень захворювання померли 53 833 людини.

Всього було здійснено 12 008 463 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

Нагадаємо, за прогнозами Київської школи економіки, ще в першій половині вересня країна вийде з зеленої зони адаптивного карантину. А за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, повний локдаун може чекати на нас вже в листопаді. Більше про те, що ми маємо на старті нового освітньо-пандемічного сезону – читайте в матеріалі LB.ua "Завтра осінь, коли карантин?".