У липні окупанти в Криму засудили 10 мешканців за відмову від служби в армії РФ

Усього на кінець липня правозахисники зафіксували 258 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ.

У липні в окупованому Росією Криму зафіксовано 14 нових кримінальних справ щодо мешканців півострова за ст. 328 КК РФ (ухилення від служби в збройних силах РФ). Окрім того, було ухвалено 10 нових вироків за цією статтею.

Про це повідомила Кримська правозахисна група.

Усього на кінець липня правозахисники зафіксували 258 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, переданих на розгляд до "судів" Криму. За 232 з них уже ухвалено вирок, ще 26 перебувають на стадії розгляду.

"Нагадуємо, що здійснення призову мешканців окупованих територій до лав армії країни, яка окупує, а також неперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції). Окрім цього, переміщення громадян України на службу до регіонів Росії порушує ще й ст. 49 цієї конвенції", - наголосили в КПГ.

Нагадаємо, станом на липень, від початку окупації Кримського півострова Росія призвала на військову службу близько 30 тисяч громадян України.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із призовом Росією на військову службу громадян України, які проживають в окупованому Криму. У МЗС зазначили, що Росія переслідує у кримінальному порядку тих, хто відмовляється від такої служби, а також залучає до масових військово-пропагандистських заходів населення, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

У червні в Україні відкрили справу на окупаційного воєнкома через призов кримчан в армію РФ. Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.