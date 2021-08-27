В Україні створили унікальне цифрове панно, яке відтворює карту Криму

Появою першого цифрового панно, що відтворює карту Криму, в Україні стартував художній проєкт з використанням технології блокчейн Crimea. Ars Longa («Крим. Мистецтво вічне»).

Проєкт підготовлений KHYMYCH ART FOUNDATION до 30-річчя Незалежності України.

300 творів Юрія Химича з Кримського циклу, які митець створював впродовж 30 років, об'єднані в єдине цифрове панно. Кожен твір - це окремий NFT, який одночасно є частиною єдиного образу Криму.

"Кримський цикл Химича - унікальне явище в українській культурі. Це сотні живописних та графічних творів, об'єднаних спільною художньою мовою та спільним задумом: створити єдиний візуальний образ Криму. Втілити у життя такий виставковий проєкт за життя Химича було проблематично. Художникові банально бракувало виставкового простору. З розвитком технологій це завдання значно полегшується. Сьогодні, завдяки NFT та іншим цифровим технологіям ми можемо представити Кримський цикл як єдине ціле, єдиний поліптих", - зазначають творці проєкту.

Проєктом «Crimea. Ars Longa» відкривається і нова програма KHYMYCH ART FOUNDATION - створення першого у світі NFT персонального музею традиційного (нецифрового) художника.

Мандруючи СРСР та іншими країнами, Юрій Химич створив понад 15 «топографічних» циклів, у яких зафіксував архітектурні пам'ятки України, Польщі, Угорщини, країн Балтії, Фінляндії, Росії, Вірменії та Грузії. Всі ключові твори з цих циклів будуть представлені цифровими проектами на різних NFT-платформах.

Після цифрового панно у вигляді NFT «Crimea. Ars Longa» з'являться 300 токенів, кожен з яких представлятиме окремий художній твір Химича з Кримського циклу.

Частина коштів, зібраних від продажу NFT, піде на благодійність, а також на вивчення творчості художника, каталогізацію та оцифровку його творів.

«Химич - класик українського живопису ХХ століття, й одночасно один з невідомих українських художників. Химич помер 2003 року, але абсолютна більшість його творів досі невідома ані мистецтвознавцям, ані публіці. Завдання нашої Фундації - “перевідкрити Химича”. А робити це ми будемо за допомогою інноваційних технологій, зокрема, через проект NFT музею», - зазначив керівник KHYMYCH ART FOUNDATION Петро Зуєв.

Юрій Химич (1928–2003) - художник-неомодерніст, класик українського образотворчого мистецтва ХХ століття, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України.

До 77-річчя депортації кримських татар з півострова картини Хімича виставлялися у Верховній Раді та МЗС України.