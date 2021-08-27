Забужко: у 1997 році тих видавців, які займалися українською книжкою, на Донбас уже не пускали

Письменниця зазначила, що Донбас готували "під Росію" ще з 90-х.

Українська письменниця, поетеса та есеїстка Оксана Забужко вважає, що історя війни за книжковий ринок держави є дзеркалом війни за Незалежність. Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua в межах спецпроєкту "Уроки Незалежності".

"Це насправді історія ненаписаної війни ≤...>. У 1997 році тих небагатьох, по пальцях перелічити, видавців, які займалися українською книжкою, на Донбас уже не пускали. Дистрибуцію там контролював російський монополіст. Тому я й кажу, що Донбас готували «під Росію» ще з 1990-х, і мені для цього не треба знати про війни місцевих бандюків із «солнцевськими», і хто там кого підривав на стадіонах", – зазначила вона.

За її словами, вже станом на кінець 1990-х було очевидно, що головною проблемою української книжки була дистрибуція.

"Типова ситуація для тих часів: не прийдеш на презентацію – не купиш книжки. Досі чується і читається в соцмережах: «А де можна купити вашу книжку?» Це фраза 1990-х. Аж до Помаранчевої революції по українські книжки ходилося на «дві ятки на Петрівку»", – зазначила письменниця.

Іншою проблемою ринку є інформації – про українські новинки можна було дізнатися, поки Росія не почала контролювати українські медіа.

"Ці майданчики поволі «гасили», це предмет окремого дослідження – як зачищалася преса, яка обслуговувала українську книжку інформаційно. Станом на 2014 рік українські медіа рекламували новинки від Прілєпіна, а Андрухович-Жадан-Забужко залишалися як от колись «укрАінская літєратура на ніжнєй полочкє». Нас готували до повної зачистки під російський ринок. Тобто на початок війни наш ринок був на 90 відсотків російський. І росіяни, не сумнівайтесь, будуть повертатися, цю війну ще не скінчено. Вже зараз в інтернеті лізе реклама російських книжок на Якабу", – підсумувала Оксана Забужко.

Нагадаємо, у 2019 році в України значно зросли тиражі україномовних книг. Водночас тиражі російськомовної продукції впали на 3,8%.

Згідно з даними Книжкової палати, станом на 16 серпня 2021 року було видано 4723 друкованих одиниці українською мовою і 785 – російською. Водночас у 2020 році кількість українськомовних кнмжок склала 4214, а російськомовних – 713.

Завдяки набуттю чинності нових норм закону про функціонування української мови як державної, з 16 липня цього року щонайменше 50% назв книжок у крамницях мають бути українською.