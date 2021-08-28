Фестиваль Parade-fest у Харкові оприлюднив свою програму

У Харкові 9-11 вересня пройде фестиваль Parade-fest, фокусом якого є критичне осмислення 30 років незалежності України крізь призму мистецтва, освіти, урбаністики та правозахисних рухів, повідомили організатори.

“Як змінились українські міста після розпаду СРСР? Чи стали ми більш відповідальними, толерантними і відкритими? Чи можемо відрізняти фейк від реальності, а медіаманімуляцію — від правди? Чи навчились будувати громадський простір разом? І взагалі, хто такі “ми”? Ці та інші питання Parade-fest проблематизує у програмі “Культура переходу””, – йдеться у повідомленні.

“Я відчуваю, як у суспільстві поширюється такий настрій, мовляв, нічого не змінилося навіть після Майдану. Але насправді є дуже багато індикаторів, за якими можна відслідкувати, що це не так. Коли з'явилась тема "культура переходу", я почала аналізувати процеси, які, на мою думку, є такими індикаторами”, – розповідає програмна директорка Вероніка Склярова.

За її словами, на фестивалі розкриють найважливіші з них — це права людини, медіаманіпуляції та їхній вплив, інклюзія в широкому розумінні

Задача цьогорічного фесту — не плакатно відсвяткувати річницю, послуговуючись яскравими символами, а критично осмислити зміни, що розпочалися в українському суспільстві з 90-х.

Parade-fest поєднує освітню, візуальну, театральну та урбан програми для того, аби за допомогою різних мистецтв та медіа залучити людей до ревізії цінностей і свідомої розбудови культури міста.

У програмі цього року:

презентація й читка п‘єси скандальної польської драматургині Юлії Холевінської,

документальна фотовиставка про архітектуру тимчасового житла Томаша Шерженя,

прем’єрні покази «Української Одіссеї» від Dollmen та Театр «Нєфть»,

лекції, воркшопи та дискусії про незалежну журналістику, толерантність і право на публічний простір.

На відвідувачів фесту, учасників і запрошених активістів чекають також презентація проєкту Анастасії Косодій і Наталії Ворожбит, лабораторія перформансу за участі художника Пьотра Армяновського, показ фільму Миколи Рідного, рейви, концерти та інсталяції в міському просторі.

На Parade-fest 10 вересня також прямує GOGOLTRAIN — це перший у Європі арт-потяг, оформлений художниками з усієї країни, що проводить мистецькі та освітні події прямо під час подорожі.

Партнери Parade-fest 2021 — фестиваль сучасної музики та соціальних інновацій PLAN B, ХарківПрайд, платформа “Моє місто”, ГО “Театр змін”, Генеральне Консульство Республіки Польща в Харкові. Проєкт реалізується в межах партнерської програми “Культура.Туризм.Регіони” Українського культурного фонду, Державного агентства розвитку туризму.

Вхід на всі лекції, дискусії, виставки, покази кіно та презентації в рамках фестивалю безкоштовний.