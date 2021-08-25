Святослав Вакарчук уперше став батьком

У 46-річного українського співака, музиканта, лідера групи "Океан Ельзи" і колишнього депутата Верховної Ради двох скликань Святослава Вакарчука народився син.

У пресслужбі Вакарчука повідомили, що хлопчика назвали Іваном на честь батька музиканта.

"Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці менеджерки "Океану Ельзи" Вікторії Хоменко у фейсбуці.

Як зазначають у пресслужбі Вакарчука, інформація щодо 19 серпня, як дати народження сина, не відповідає дійсності.

Раніше ЗМІ повідомили, що 19 серпня під час концерту в одеському нічному клубі Ibiza у 46-річного Святослава народився син від дівчини артиста.

За даними медіа, дівчина Вакарчука працює у компанії Radioactive, що займається зйомками реклами міжнародних брендів, кліпів та серіалів.

У червні лідер "ОЕ" публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

Спільних дітей у співака з Лялею Фонарьовою не було. Подружжя виховувало дочку Лялі Діану.