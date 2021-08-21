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Біля Офісу президента відкрили арт-майданчик за мотивами картин Марії Примаченко

Арт-майданчик працюватиме із серпня 2021 року й протягом осені

Фото: president.gov.ua

У Києві біля будівлі Офісу президента України відкрився для відвідувачів ігровий арт-простір, об’єкти якого створені за мотивами робіт відомої української художниці Марії Примаченко.

Арт-майданчик орієнтований як на дітей, так і на дорослих і доступний для людей з обмеженими можливостями. Його було створено Національним комплексом "Експоцентр України" (ВДНГ) у співпраці з Благодійним фондом "Творча спадщина родини Марії Примаченко" за підтримки Офісу президента, інформує пресслужба голови держави.

В ОП пояснили, що роботи Примаченко обрали тому, що вони "якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит".

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

"Також у творчості художниці фахівці-мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття, адже кожен її образ унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх", - йдеться у повідомленні.

Арт-майданчик біля Офісу президента працюватиме з серпня 2021 року й протягом осені. Державні кошти на облаштування локації не використовувалися, зазначають в ОП.

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