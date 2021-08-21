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У ГУР Міноборони розповіли про деталі евакуації українців з Афганістану

Український літак забрав з Кабула не лише громадян України.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

У результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу українців та громадян інших держав.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що повітряне судно знаходиться у безпечному повітряному просторі та прямує до України. Операцію було організовано та здійснено патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім’я України", - зазначено в повідомленні.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Сьогодні вранці у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що з аеропорту Кабула вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими. Станом на 10:00 літак перебував на аеродромі столиці Пакистану Ісламабада. Конкретної інформації про кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну не було.

Нагадаємо, після того, як "Талібан" 15 серпня зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 людей з України та інших країн. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути. 

Пізніше в МЗС повідомили, що бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців.

18 серпня Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян.

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