У результаті проведення спеціальної операції Міністерства оборони України з Афганістану було евакуйовано групу українців та громадян інших держав.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"За результатами переговорів з екіпажем літака відомо, що повітряне судно знаходиться у безпечному повітряному просторі та прямує до України. Операцію було організовано та здійснено патріотами та професіоналами, які виконують складні завдання не заради слави, а в ім’я України", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, після того, як "Талібан" 15 серпня зайшов у Кабул, держави почали евакуювати своїх громадян додому. Україна також змогла вивезти літаком понад 70 людей з України та інших країн. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.
Пізніше в МЗС повідомили, що бажання покинути Афганістан виявили ще більше 150 українців.
18 серпня Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян.