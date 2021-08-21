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Зеленський надав чинності рішенню РНБО про санкції щодо Гужви, Деркача та Шарія

Президент підписав відповідні укази.

Зеленський надав чинності рішенню РНБО про санкції щодо Гужви, Деркача та Шарія
Фото: сайт ОПУ

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони від 20 серпня про запровадження персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Андрія Деркача, засновника видання "Страна" Ігоря Гужви і Анатолія Шарія.

Відповідні укази президента № 375/2021 і №376/2021 набирають чинності з дня їх опублікування, тобто 21 серпня 2021 року.

Санкції також вводяться щодо Анни Солнцевої і Любові Лукашиної. Мова йде про блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності і заборону на передачу технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Окрім того, передбачається блокування інтернет-провайдерами доступу до сайту strana.ua і його сторінок в соціальних мережах строком на три роки, а також сайтів sharij.net, sharij.com.ua.

Санкції, зокрема, блокування активів, запровадять щодо ТОВ "Ласмак", ТОВ "Маджері" і ТОВ "Смарт медіамережа".

Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Нагадаємо, санкції також ввели проти Алли Бондаренко та Ольги Шарій. Щодо Гужви – накладено санкції і на пов'язані з ним медійні юридичні особи.

Крім того, наклали санкції на російські сайти та персонально на бойовика Пушиліна, який реєструє свої медіа на тимчасово окупованій території.

РНБО також вжила санкції проти представників окупаційної влади в Криму.

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