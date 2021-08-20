Зеленський: "Питання про членство в НАТО для нас дещо нагадує “теперішній тривалий час” в англійській граматиці"

"Я не можу прийняти те, що Україні не пропонується план дій щодо членства в НАТО".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в стані постійного очікування вступу до НАТО. Про це він сказав у інтвер'ю низці видань, зокрема Libération, переклад якого наведено на сторінці Посольства України у Франції в Facebook.

"Питання про членство в НАТО для нас дещо нагадує “теперішній тривалий час” в англійській граматиці! Це момент постійного очікування. Ось у такому стані я перебуваю щодо НАТО та Європейського Союзу. Я не можу прийняти те, що Україні не пропонується план дій щодо членства в НАТО. Що довше ми чекаємо, то більше країни вагаються з цього питання, і тим більше це підживлює вплив Росії на держави на економічному, політичному рівні та на рівні особистих відносин", – заявив президент.

Він додав, що багато країн люблять говорити, що "Україна вже давно є частиною Європи", що "Україна є невід'ємним членом сім’ї" або ще, що "Україна відповідає стандартам НАТО".

"Проблемою цієї риторики є слово "член", тому що, якщо ми є членами сім'ї, ми повинні бути членами ЄС та НАТО, а ми ж цього хочемо, адже наш народ пристає на цю ідею, і країна загалом підтримує її", – зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також сказав, що жодна країна світу не є вільною від корупції, тому цей критерій не може бути основним у контексті вирішення питання вступу України до НАТО.

План дій щодо членства – програма дій для країн-кандидатів у члени організації. У 2008 році Україна надіслала до Брюсселя лист з проханням включити її в програму ПДЧ, але через два роки Віктор Янукович ліквідував комісію з підготовки країни до членства в НАТО.

Особливо гостро питання отримання ПДЧ знову постало на тлі того, як Росія стягувала свої війська у Крим та до українських кордонів. США і раніше заявляли про підтримку України з ПДЧ, однак нагадували, що рішення мають ухвалювати не вони, а блок в цілому.

На саміті НАТО в червні 2021 затвердили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Коли його нададуть – невідомо.