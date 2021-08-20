Путін попросив Меркель "повпливати" на українську владу

Президент Росії Володимир Путін попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель "повпливати" на українську владу під час візиту до Києва. Свою чергою Меркель заявила, що до останнього дня на посаді буде відстоювати територіальну цілісність України.

Під час пресконференції за результатами зустрічі з Меркель у Москві, Путін заявив, що українська влада ухвалила низку законів, які "за своєю суттю суперечать Мінським домовленостям".

"Складається враження, що керівництво цієї країни вирішило принципово відмовитися від мирного вирішення ситуації. У зв'язку з цим ще раз просимо пані федеральну канцлерку, зокрема враховуючи майбутній візит до Києва, вплинути на українську сторону в плані виконання всіх узятих на себе раніше зобов'язань", - сказав Путін.

Меркель відзначила "певний застій" в обговоренні спірних питань і виступила за збереження нормандського формату.

"Нормандський формат - єдиний формат, який у нас є. В обговоренні спірних тем у нас є певний застій. На жаль, українські солдати гинуть на лінії зіткнення. І я виступала за те, щоб надати більше життя цьому формату. Остання зустріч відбулася в Парижі. І ті цілі, котрі ми поставили в Парижі реалізовані Україною", - зазначила канцлерка.

При цьому Меркель зазначила, що Мінський формат не досяг своїх цілей, однак його треба берегти.

"Мінський формат не такий, яким би я хотіла його бачити. Необхідно віднайти порядок денний та визначитися, про що говорити. Це дуже амбіційна мета і важливе завдання - я рекомендую цей формат, нехай він навіть трохи затягнувся, не можна дати йому зайти у глухий кут", - заявила канцлерка ФРН.

Меркель додала, що чітко висловила російському президенту свою готовність у наступні тижні досягти "подальшого прогресу" у переговорах заради інтересів жителів України.

Вона також наголосила, що Німеччина продовжить відстоювати позицію, що анексія Криму була порушенням територіальної цілісності України.

"І я в будь-якому випадку до останнього дня на своєму посту буду виступати за те, щоб територіальна цілісність України могла бути гарантована", - додала вона.

Нагадаємо, що 22 серпня Меркель приїде в Україну. На саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, та святкування Дня Незалежності 24 серпня вона не залишиться.

Меркель востаннє була у Москві в січні 2020 року, а в Києві - в листопаді 2018 року.