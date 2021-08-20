Мер Запоріжжя після обшуків у міськраді заявив про "тиск, якого не було з часів Януковича"

Володимир Буряк вважає, що таким чином намагаються захопити контроль над містом та його ресурсами.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк назвав обшуки в мерії міста "проявом безпрецедентного тиску з метою захопити владу в місті".

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Вчора в Запорізькому міськвиконкомі, райадміністраціях, на комунальних підприємствах знову приймали гостей у погонах. За останні півтора року вже збився з рахунку щодо кількості пустих обшуків в Запоріжжі, розпочинаючи з атаки на новий термінал аеропорту і закінчуючи вчорашніми. Скажу відверто: спочатку вони викликали в мене гнів. Потім - сміх. А зараз - просто філософське ставлення. Адже в українських реаліях обшуки - це засіб тиску на непоступливих бізнесменів, мерів...", - сказав Буряк.

Сьогодні, за його словами, міські голови України відчувають на собі "безпрецедентний тиск, якого не було навіть із часів Януковича".

На думку Буряка, причин такого тиску на місцеве самоврядування дві: перша – високі рейтинги мерів та партій, які вони очолюють, друга – ресурси міст.

"Група рейдерів та відвертих злочинців всіма можливими методами намагається захопити контроль над містом та його ресурсами. Викручувати руки особисто мені активно розпочали з самого початку. Був тиск, потім шантаж, потім переформатування депутатської більшості у міськраді невидимими керманичами за таким, знаєте, бізнес-прнципом", – заявив мер Запоріжжя.

Буряк заявив, що не можна віддати ресурси міста "смотрящим" в обмін на власний спокій.

Нагадаємо, 19 серпня в Запорізькій міській раді в кабінетах мера, радників, в райадміністраціях, комунальних закладах відбулася серія обшуків.

26 липня мер Буряк звертався до Верховної ради України щодо розпуску Запорізької мерії. 5 серпня у Запоріжжі тисячі людей мітингували через конфлікт у міській раді.

Зазначимо, що в структурах Київської міської держадміністрації також кілька днів тривали обшуки.