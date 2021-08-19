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"Нова влада наступає на старі граблі”, - колишній глава АП пояснив, чому не вдасться забрати повноваження у Кличка

Олег Рибачук нагадав, що розділити посади міського голови та голови КМДА намагалися і раніше, але всі спроби виявилися невдалими.

"Нова влада наступає на старі граблі”, - колишній глава АП пояснив, чому не вдасться забрати повноваження у Кличка
Фото: Макс Требухов

Колишній глава Адміністрації президента України Олег Рибачук вважає, що спроба зняти Віталія Кличка з посади голови КМДА зазнає невдачі, якщо буде зроблена. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо НВ».

Він нагадав, що розділити посади міського голови та голови КМДА намагалися і раніше, але всі спроби виявилися невдалими.

«Нинішня нова і позасистемна влада дивним чином знаходить старі граблі і впевнено на них наступає... Кличко не здасться без бою, і його команда до такого сценарію готова», - сказав Олег Рибачук.

Крім того, екс-глава АПУ наголосив, що кияни більше підтримують чинного мера, ніж президента.

«Основний показник - рівень підтримки киянами Кличка майже вдвічі більше, ніж президента Зеленського. І у Кличка менший негативний рейтинг», - зазначив Рибачук.

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