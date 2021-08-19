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64% українців підтримали б на референдумі вступ до ЄС, 54% - до НАТО

Серед молоді ці показники сягають 75% і 66% відповідно.

64% українців підтримали б на референдумі вступ до ЄС, 54% - до НАТО
Фото: euromaidanpress.com

64% українців проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби це питання винесли на референдум. Проти приєднання до ЄС виступає кожен четвертий українець (27%). За вступ до НАТО проголосували б 54% виборців, проти - 35%.  

Про це свідчить масштабне опитування групи "Рейтинг". Воно проводилось до Дня Незалежності і мало на меті визначити особливості мислення та позиції нового покоління українців, яке виросло після розпаду СРСР.

Саме це покоління найбільше підтримує вступ України в Євросоюз. "За" готові були б проголосувати 75% молоді у віці 16-24 років та 70% молоді у віці 25-30 років. Навіть на сході України вступ в ЄС підтримує більшість молодих людей.

Подібна тенденція з поправкою на кілька відсоткових пунктів спостерігається і у питанні приєднання до НАТО. Його підтримують 66% молодих людей 16-24 років (в тому числі на сході - 47%, на півдні - 58%) та 56% молодих людей 25-30% років.

Опитування проводилось з 20 липня до 9 серпня включно методом телефонного інтерв'ю, в ньому взяли участь 20 тисяч осіб. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,0%.

Нагадаємо, що курс на членство України в НАТО та ЄС з 2019 року записано у Конституції.

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