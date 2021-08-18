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​Рейтинг Байдена досяг найнижчого рівня за цей рік, - опитування Reuters

Наразі діяльність президента в цілому схвалюють лише 46% дорослих американців.

​Рейтинг Байдена досяг найнижчого рівня за цей рік, - опитування Reuters
Фото: EPA/UPG

Рейтинг схвалення президента Сполучених Штаті Джо Байдена знизився на 7 процентних пунктів і досяг найнижчого рівня за цей рік після того, як в Афганістані знесли уряд, підтримуваний США, а тисячі жителів втекли з аркїни в пошуках безпеки.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на соцопитування Reuters.

Так, діяльність Байдена на посаді президента в цілому схвалюють лише 46% дорослих американців. Зазначається, що це - найнижчий показник за весь час проведення щотижневих опитувань, що почалися в січні, після приходу Байдена в Білий дім.

У п'ятницю минулого тижня під час аналогічного опитування 53% респондентів позитивно оцінювали дії президента США.

Нагадаємо, попередник Байдена, колишній президент США Дональд Трамп, вважає, що той не впорався із ситуацією в Афганістані і "зазнав однієї з найжорстокіших поразок в американській історії". Трамп розкритикував Байдена і закликав піти у відуставку.

Як відомо, саме Трамп домовився з рухом "Талібан" про повне виведення американського військового контингенту з Афганістану. В обмін на це таліби зобов'язувалися, серед іншого, боротися проти тероризму, проводити міжафганський діалог для перемир'я і мирного розв'язання кризи. 

Реалізація цієї угоди стала завданням уже адміністрації Байдена. 

На тлі виведення американських військ з Афганістану таліби почали захоплювати владу і наразі контролюють майже всю країну. Це супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. Президент Афганістану втік.

Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США. Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула.

Перший віцепрезидент Афганістану, ексголова розвідки країни Амрулла Салех заявив, що після втечі президента Ашрафа Гані він є главою держави і закликав до спротиву талібам.

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