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Дипломати України та Ізраїлю обговорили деталі паломництва хасидів в Умань

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана.

Фото: www.facebook.com/UkraineInIsrael

Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук провів зустрічі з представниками Бреславського рабинського комітету в Ізраїлі. Сторони обговорили питання, пов’язані з паломництвом на могилу цадика Нахмана під час святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

“Посол поінформував про нові правила виїзду в Україну, включаючи необхідність пред’явлення паспорту вакцинації, негативного результату тесту на COVID-19, полісу страхування, а також наголосив на необхідності дотримання протиепідемічних заходів на території України на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники рабинського комітету зобов’язалися проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед хасидської громади щодо необхідності дотримання вимог українського законодавства під час перетину державного кордону та дотримання громадського порядку протягом перебування на території України.

Сторони погодилися співпрацювати з усіх організаційних питань в рамках підготовки та проведення цьогорічного візиту паломників в Україну.

Разом з тим посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський провів ряд зустрічей з українськими посадовцями.

“Готуємось до Умані-2021: провів дуже корисні зустрічі з Головою Національної поліції, Головою державної служби з надзвичайних ситуацій, заступником Міністра охорони здоров’я та Національної служби безпеки України”, - наводить слова дипломата пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Минулого року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну було заборонено до 28 вересня, однак в Україну намагалися потрапити тисячі паломників

Цьогоріч в Україні змінили правила в’їзду для іноземних громадян, які приїжджають для здійснення паломництва.

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