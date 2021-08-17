За кілька днів літак мав взяти участь в виставці "Армія-2021".

В Росії під час тренувального польоту розбився дослідний екземпляр літака Іл-112В. Його екіпаж у складі трьох осіб, за попередніми даними, загинув.

Про це повідомили російські агентства РІА Новини і ТАСС з посиланням на "Об'єднану авіабудівну корпорацію" та власні джерела.

"Під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому Кубинка в лісосмузі сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112", - йдеться в повідомленні ОАК.

Попередня причина катастрофи - пожежа в двигуні.

Літак повинен був взяти участь в в міжнародному військово-технічному форумі "Армія-2021", що відбудеться в Підмосков'ї 22-28 серпня. Заради цього він кілька днів тому здійсни переліт з Воронезького авіаційного заводу, що входить до складу ОАК, на базу ПАТ "Іл" в Жуковському. Літак пілотував екіпаж у складі льотчиків Миколи Куімова (герої Росії), Дмитра Комарова та бортінженера Миколи Хлудеєва.

Це був єдиний готовий літак Іл-112В. Другий зразок проходить ресурсні випробування.

Нагадаємо, що Іл-112В розробляли з початку 2000-х років, але вперше у повітря він піднявся тільки в 2019 році.