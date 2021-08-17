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У Білорусі завели справу на дівчину померлого активіста Шишова після її участі в мітингу в Києві

Її звинувачують у закликах до дій, спрямованих проти нацбезпеки Білорусі. 

У Білорусі завели справу на дівчину померлого активіста Шишова після її участі в мітингу в Києві
Фото: Lb.ua

Білоруські правоохоронці завели справу на дівчину знайденого повішеним у Києві співзасновника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Божену Жолудь звинувачують у закликах до дій, спрямованих на нанесення шкоди нацбезпеці Білорусі, за її висловлювання на мітингу в Києві.

У пресслужбі Слідкому заявили, що дівчина "закликала громадян до заворушень, що супроводжуються насильством та спротивом владі". Ч. 3 стаття 361 КК Білорусі, яку інкримінують дівчині, передбачає від двох до семи років позбавлення волі. 

Ймовірно, мова йде про її фразу "мирним протестом ми нічого не вирішимо". 

Нагадаємо, що вранці 2 серпня в Києві зник один із засновників громадської організації "Білоруський дім в Україні", її директор, громадянин Білорусі, виходець з Гомеля Віталій Шишов. Вранці 3 серпня його знайшли повішеним у парку зі слідами побиття на обличчі.

В організації переконані, що смерть Шишова – "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов – один із засновників Білоруського дому в Україні. Він був змушений переїхати в Україну восени 2020 року після участі в протестах у серпні і подальшого активного протистояння владі в Білорусі.

Національна поліція розглядає дві версії смерті білоруського активіста Віталія Шишова – самогубство і вбивство, замасковане під самогубство.

Лукашенко заявляв, що Білорусь нібито не причетна до смерті Шишова. 

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