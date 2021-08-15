Під час акції на Банковій постраждав телеоператор

У Києві унаслідок сутичок під час вчорашнього протесту "Національного корупсу" та інших націоналістичних сил від сльозогінного газу потерпів телеоператор одного з каналів.

Про це у соцмережі Facebook написав директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Йому надали допомогу медики патрульної поліції.

“Медики підрозділу ТОР Патрульна поліція Києва надали допомогу відеооператорк телеканалу 1+1, який потерпів від сльозогінного газу під час спровокованих правопорушень учасниками акції на Банковій під ОПУ”, – написав Шевченко.

Нагадаємо, у суботу, 14 серпня, "Національний корпус" збирався влаштувати акцію протесту біля Офісу президента у знак протесту проти затримання кількох представників партії за рекет. "Нацкорпус" розцінює цю справу як репресії проти патріотів.

На Банкову прийшли кілька сотень осіб, яких поліція відмовилась пропустити на площу до Офісу президента без огляду. У відповідь націоналісти почали кидатися камінням, палицями, димовими шашками. Було застосовано сльозогінний газ.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв притягнути до кримінальної відповідальності представників Нацкорпусу, які завдали травм 8-ом працівникам поліції під час бійки на Байковій. За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Також постраждав мітингувальник та нацгвардійці.

Окрім того, після акції побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного. Розслідування інциденту ведеться.