Монастирський: напад на поліцію на Банковій не залишиться безкарним

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв притягнути до кримінальної відповідальності представників "Національного корпусу", які влаштували бійку на Банковій вулиці та завдали травм працівникам поліції.

Про це міністр написав у фейсбуку.

Монастирський розказав, що сутички почалися після того, як мітингувальники відмовилися проходити перевірку на наявність небезпечних предметів, таких як зброя, вибухові пристрої, легкозаймисті речовини тощо. Націоналісти не стали виконувати вимоги поліції та почали проривати кордони правоохоронців.

Під час бійки травми та опіки отримали восьмеро правоохоронців.

"За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої Законом. Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття. Будь-які насильницькі дії, як щодо інших учасників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними!" - заявив Монастирський.

Він підкреслив, що мітингувальників без проблем пропустили б на площу перед Офісом президента, якби вони пройшли поверхневу перевірку.

Нагадаємо, в суботу, 14 серпня, "Національний корпус" збирався влаштувати акцію протесту біля Офісу президента у знак протесту проти затримання кількох представників партії за рекет. "Нацкорпус" розцінює цю справу як репресії проти патріотів.

На Банкову прийшли кілька сотень осіб, яких поліція відмовилась пропустити на площу до Офісу президента без огляду. У відповідь націоналісти почали кидатися камінням, палицями, димовими шашками. Було застосовано сльозогінний газ.