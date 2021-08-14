Фото: Макс Требухов

У Києві під Офісом президента на вулиці Банковій розпочався протест представників столичного осередку партії "Національний корпус" "Зупинимо капітуляцію!".

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Участь в акції беруть майже 500 осіб, які вимагають зупинити переслідування учасників руху.

Деякі учасники протесту принесли автомобільні шини.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На місці працюють правоохоронці і надзвичайники.

У Телеграм-каналі НК зазначили, що “влада всіляко заважає проведенню акції”.

“Так, у всіх регіонах автобуси з учасниками сьогоднішнього протесту зупиняли спецпризначенці – переписували номерні знаки транспорту, фотографували паспорти, переписували номери телефонів. Працювали навіть кінологи – шукали вибухівку. Звісно нічого не знайшли і після годин перевірки автобуси пропустили. Тож, у столиці сьогодні буде гаряче”, – йдеться у повідомленні.

Учасники акції розпочали виступи.

Оновлення 14:33. У Нацкорупусі повідомили, що поліція розпочала провокації проти мітингувальників.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Правоохоронці розпилюють сльозогінний газ та запалюють дими. Відбувається штовханина!", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що поліція заявила про постраждалих.

Оновлення 14:53. Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко зазначив, що учасники акцій протесту не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і і спровокували сутички із силами правопорядку.

За його словами, правоохоронці були змушені застосувати поліцейські заходи примусу.

Він також повідомив, що внаслідок сутички 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми.

"Наразі ситуація спокійна. МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку та протестувати мирно", - наголосив Шевченко.

У Нацкорпусі водночас повідомили, що від протиправних дій правоохоронців постраждав один з учасників акції протесту.

Фото: t.me/nationalcorps

Оновлення 15:06. Мітингувальники йдуть до президента Володимира Зеленського додому на вулицю Грушевського.

"Зеленський виставляє своїх силовиків, а сам ховається за їхніми спинами. Не сховається. Ми йдемо", - написав Нацкорупус.

Оновлення 16:30. Мітингувальники залишили територію біля будинку Зеленського.

Ветерани виступили з закликом до Президента “припинити репресії проти тих, хто захищав країну на фронті та відмовитися від капітуляційних домовленостей з ворогом щодо окупованих територій та подачі води в Крим”.

Акція закінчилася.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, 5 серпня серпня СБУ повідомила про викриття злочинного угрупування, яке обкладало "даниною" підприємців на Харківщині. До його складу входили чинні правоохоронці та, як було зазначено, "чоловіки з досвідом ведення бойових дій".

6 серпня СБУ заявила про оприлюднення доказів причетності членів Нацкорпусу до рекету, 8 особам було оголошено про підозри,

7 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом членам Нацкорпусу, затриманим СБУ в справі про рекет. Всім їм призначено тримання під вартою строком на 60 діб без права застави.

Пізніше стало відомо, що всіх затриманих членів Національного корпусу відправили у СІЗО.