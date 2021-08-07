Усіх вісьмох членів Нацкорпусу, затриманих у справі про рекет, відправили у СІЗО

"Оскільки влада вдалась до відвертих репресій – ми залишаємо за собою право на відповідь”.

Усіх вісьмох затриманих у справі про рекет членів Національного корпусу відправили у СІЗО.

Про це йдеться у заяві на сайті Нацкорпусу.

“Замовлене в Офісі президента судилище тривало шістнадцять годин, і супроводжувалось відвертим затягуванням процесу та масовою медіа-атакою проти Азовського руху. В підсумку, всіх затриманих хлопців відправили до СІЗО. Оскільки влада вдалась до відвертих репресій – ми залишаємо за собою право на відповідь”, – йдеться у повідомленні.

“Усвідомлюючи, що за всім цим стоїть влада, в першу чергу в особі президента Зеленського, наші сили будуть спрямовані до тих, хто цю історію ініціював і хто нею керує”, – додали у політичній партії.

У Нацкорпусі повідомили, що вчора майже 3 тисячі представників Азовського руху і проукраїнської спільноти зібрались у Києві біля Шевченківського суду, аби підтримати затриманих у Харкові.

Фото: nationalcorps.org

“Ми ніби повертаємося в часи Януковича. Вони думають що ті, хто воював, перелякаються автозаку. Ми всі цю історію вже бачили й все це проходили”, – заявив лідер Азовського руху Андрій Білецький

Керівник Київського осередку Національного Корпусу Сергій Тамарін зазначив “про замовний характер судилища над патріотами”. “Театральна вистава, організована Офісом президента за підтримки центрального апарату СБУ, є повною профанацією, прямою атакою на патріотичне середовище та прямим нападом на те ядро суспільства, яке ще здатне захистити себе, свої права та інтереси, і головне, інтереси країни. А влада, перед тим, як здати ці національні інтереси, вирішила підготувати для себе безпечне підґрунтя, аби уникнути публічних акцій протесту”, – сказав він.

Фото: nationalcorps.org

Нагадаємо, 5 серпня серпня СБУ повідомила про викриття злочинного угрупування, яке обкладало "даниною" підприємців на Харківщині. До його складу входили чинні правоохоронці та, як було зазначено, "чоловіки з досвідом ведення бойових дій".

6 серпня СБУ заявила про оприлюднення доказів причетності членів Нацкорпусу до рекету, 8 особам було оголошено про підозри,

7 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом членам Нацкорпусу, затриманим СБУ в справі про рекет. Всім їм призначено тримання під вартою строком на 60 діб без права застави.