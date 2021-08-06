Національне антикорупційне агентство повідомило про завершення розслідування стосовно екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол. США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)", - повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас від дачі показань він відмовився.

"З огляду на те, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, прокурор САП ухвалив рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення", - додали в агентстві.

У НАБУ додали, що "з огляду на суспільний резонанс" публікують фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, які здійснювали НАБУ та САП у межах розслідування "вимагання та одержання неправомірної вигоди суддею Дніпровського районного суду міста Києва".

Нагадаємо, 3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса у Феофанії. Наступного дня суд відправив його під домашній арешт.

Чаусу інкримінують отримання у 2016 році 150 тис. доларів хабаря за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках.

Після висунення звинувачень Чаус утік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову. Молдовське видання RISE Moldova писало, що суддя міг утекти з України за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку за паспортом громадянина Молдови В'ячеслава Турку.

У Молдові Чауса заарештували на 15 діб і тримали під домашнім арештом. Зрештою, він жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей у Кишиневі. У МВС Молдови повідомили, що до цього можуть бути причетні громадяни України.

У МЗС України відповіли, що держава не причетна до того, що трапилося з Чаусом. Згодом з'ясувалося, що колишнього суддю вивезли в Україну. За даними молдовських правоохоронців, до цього безпосередньо причетні працівники українського посольства і, можливо, спецслужби.

Через півтора місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви. У червні він записав ще одне відео, в якому звинуватив директора НАБУ у зведенні рахунків і помсті.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення Чауса.

До кінця липня Чаус не давав про себе знати, аж поки минулого тижня не прийшов у самих шортах до глави громади селища на Вінниччині. НАБУ заявило, що Чауса перехопили працівники СБУ, і попросило вийти цих правоохоронців на зв'язок. Оскільки Чаус є підозрюваним у корупційній справі, займатися ним мало саме НАБУ.

Навіть адвокати Чауса не знали, куди везуть їхнього підзахисного – до Служби безпеки чи Антикорупційного бюро. Потім з'ясувалося, що детективи НАБУ влаштували буквально гонитву за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька діб, поки його не затримали у Феофанії.