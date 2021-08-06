Зеленський підписав закон про режим "без паперів"

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" № 1689-ІХ, який парламент ухвалив 15 липня 2021 року.

Як зазначає пресслужба голови держави, починаючи з 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний веб-портал електронних послуг скористалося понад 570 тисяч громадян України. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювання питань, пов’язаних з наданням таких послуг, на законодавчому рівні.

Закон, що його підписав президент, запроваджує нові терміни, як-от "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", а також інші терміни, пов’язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.

Також документ визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування. Протягом цього часу Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Зеленський анонсував перехід України в режим пейперлес у 2021 році.

У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про введення електронного документообігу в парламенті. На початку вересня в Кабміні повідомляли, що електронний документообмін між держорганами запрацює з жовтня, а повна диджиталізація документообігу займе один-два роки.

У лютому 2020 повідомляли, що Європейський Союз має намір виділити Україні 25 млн євро на електронне управління і цифрову економіку.