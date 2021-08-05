"УДАР Віталія Кличка" стане магнітом для місцевих лідерів, - мер Чернігова Атрошенко

«УДАР Віталія Кличка» розвивається і продовжить консолідувати місцевих лідерів та фахівців. Про це заявив лідер партії «Рідний дім» мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв’ю виданню «Українські новини», коментуючи підписання меморандуму про об’єднання.

«Кличко та «УДАР» - це надійні партнери. Рейтинг довіри до Кличка – понад 50%. Тобто він об’єднує українців, він об’єднує країну. Він визнаний світом. Запитайте у будь-кого з іноземців, з ким в них асоціюється Україна. Кличка назвуть одним з перших. А щодо партії, то «УДАР» зараз розвивається і, переконаний, стане магнітом для регіональних лідерів та професіоналів, які працюють, як кажуть, на землі і розуміють, як має рухатися країна», - наголосив мер Чернігова.

Він зазначив, що консолідація зусиль «УДАРу» та «Рідного дому» також є сигнал для інших лідерів місцевого самоврядування.

«Коли працюєш на рівні місцевого самоврядування, розумієш, які проблеми найбільш гострі для людей. Але вирішити ці проблеми на місцевому рівні в окремо взятому Чернігові чи Києві неможливо. Треба консолідуватись. Чим більше толкових людей, які розуміють, куди рухатись – тим швидше ми зрушимо з місця цей масив проблем. Наш союз – це робота. ЇЇ результатом має стати саме та Україна, про яку ми всі мріємо: сильна, самодостатня, європейська. Об’єднання «Рідного дому» та «УДАРу» – це сигнал місцевим лідерам. Ми були першими», - пояснив Атрошенко

Він також підкреслив, що партії об’єднуються не проти когось, а за Україну.

29 липня у Чернігові відбувся «Форум Єдності», на якому Віталій Кличко та Владислав Атрошенко підписали меморандум про об’єднання зусиль та спільну участь у виборах на платформі «УДАРу».