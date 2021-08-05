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Лукашенко назвав Україну загрозою для Білорусі

"Керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло орієнтацію на конфронтацію".

Лукашенко назвав Україну загрозою для Білорусі
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко заявив, що політика української влади стала загрожувати безпеці Білорусі.

Про це він сказав у четвер, 5 серпня, на нараді з керівниками силових органів.

"Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс там, узяло орієнтацію на конфронтацію. Ми не кажемо, куди вони там, на захід чи схід ідуть, на південь - неважливо, це їхня справа визначатися. Але в основі їхньої політики лежить конфронтація, і для нас це додаткова загроза, якої в нас не було раніше", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що у 2017 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю суттєво охололи. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.

"Зараз дуже небезпечна ситуація в Білорусі. Це наші північні кордони. І ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду. Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку", - сказав він в недавньому інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У червні 2021 року Лукашенко заявив, що за необхідності готовий пустити російські війська в Білорусь.

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