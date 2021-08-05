Леонід Кравчук: у побудові незалежної України найбільше заважала Росія

Перший президент України Леонід Кравчук вважає своєю найбільшою помилкою те, що він "вірив Росії". Про це він розповів у інтерв'ю LB.ua в межах спецпроєкту до 30-річчя Незалежності України.

"Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Коли я вчився в Москві (це було з 1967 по 1970 рік), мені вже було за 30. Я мав доступ до Ленінської бібліотеки, до архівів, до яких ніхто не мав. І знав настільки багато про Росію, про Леніна, про всіх, що ніхто ще тоді не знав. Я думав, що вона також змінюється. І зміниться врешті-решт", – зазначив Леонід Кравчук.

За словами першого президента, він був переконаний, що Росія застосовуватиме до інших держав не силовий компонент, а дипломатичний – домовлятиметься з ними.

"Вона ж залишилася такою, якою була. А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені найбільше заважає. Це була Росія", – зізнався він.

Водночас своїм найбільшим досягненням Кравчук вважає Біловезьку угоду, яка констатувала припинення існування Радянського Союзу.

"Що б там не було, однак я прийняв у Біловезькій пущі на руки молоду Україну. Якби я не підписав цього історичного документа про розвал Радянського Союзу і утворення незалежної держави, я не знаю, коли б це сталося. Вірю, що це сталося б, а от коли – складно сказати. Не була наша держава незалежною в 1918 році, не була й пізніше. Це були тільки проби. А нам вдалося це зробити. І під усіма документами про незалежну Україну стоїть мій підпис. Це моя гордість", – поділився перший президент.

Нагадаємо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму "фатальною помилкою" Кравчука і держави загалом. "Навіть якби ми не могли обслуговувати, ми могли б скоротитися, але все рівно лишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам давали б гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", – вважає Давид Арахамія.

Кравчук раніше говорив, що після розпаду СРСР контроль над ядерним арсеналом належав Москві, а не Києву. Кравчук зазначив, що на момент підписання меморандуму в Україні було 1270 ядерних боєголовок.

"У мене не було "чорної валізки": вона була в Москві. Я міг тільки по телефону говорити з командувачем ракетної армії (в Москві, - ред.), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю", - розповів Кравчук.

Він додав, що Україна сама не виробляла боєголовки, "спроба добути уран створила Чорнобиль. Ми не впоралися".

Він також зазначив, що підписання документа про вивезення ядерної зброї з території України підписав не він, а його наступник Леонід Кучма.