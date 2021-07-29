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Арахамія назвав відмову від ядерної зброї в Україні помилкою: "Могли б шантажувати весь світ"

Голова фракції "Слуга народу" вважає, що держава могла б брати в інших країн гроші на обслуговування ядерної зброї. 

Арахамія назвав відмову від ядерної зброї в Україні помилкою: "Могли б шантажувати весь світ"
Фото: 24tv.ua

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму "фатальною помилкою". Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24" в інтерв'ю програмі "Хард з Влащенко".

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання меморандуму, який нічого не значив. У принципі, ми сьогодні всі наслідуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами всі розмовляли б по-іншому, домовлялися б по-іншому", – заявив він.

Арахамія вважає, що тоді "потрібно було проявити наполегливість".

"Навіть якби ми не могли обслуговувати, ми могли б скоротитися, але все рівно лишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам давали б гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", – вважає Давид Арахамія. 

Україна підписала Будапештський меморандум про гарантії безпеки в грудні 1994 року. Інші підписанти – США, Росія та Велика Британія. Сучасні кордони України були гарантовані з боку цих країн. У 2014 році Росія окупувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. При цьому РФ заявляла, що дотримується меморандуму тим, що не загрожує Україні застосуванням ядерної зброї.

Допомога США і Великобританії в захисті територіальної цілісності України виявилася обмеженою. Зокрема, Україна почала отримувати летальне озброєння тільки після окупації значної частини території.

Другий президент України Леонід Кучма раніше назвав Будапештський меморандум однією з основних помилок, допущених владою за часів незалежності.

Кравчук, за президентства якого була укладена угода, говорив, що після розпаду СРСР контроль над ядерним арсеналом належав Москві, а не Києву. Кравчук зазначив, що на момент підписання меморандуму в Україні було 1270 ядерних боєголовок.

"У мене не було "чорної валізки": вона була в Москві. Я міг тільки по телефону говорити з командувачем ракетної армії (в Москві, - ред.), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю", - розповів Кравчук.

Він додав, що Україна сама не виробляла боєголовки, "спроба добути уран створила Чорнобиль. Ми не впоралися". 

Він також зазначив, що підписання документа про вивезення ядерної зброї з території України підписав не він, а його наступник Леонід Кучма.

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