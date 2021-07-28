Ми подали до суду на "Укргазвидобування", щоб зобов’язати подавати українцям газ майже в 4 рази дешевше, - Кличко

Перемога у суді допоможе суттєво знизити вартість опалення та гарячої води для українців під час опалювального сезону, зазначив мер.

«Укргазвидобування» хочуть через суд зобов’язати продавати теплопостачальникам газ напряму, щоб українці отримували газ по 4000 гривень за тисячу кубів. Про це заявив лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко під час Українського муніципального форуму, повідомляє офіційний сайт партії.

«Ми подали до суду на компанію «Укргазвидобування», щоб змусити надавати український газ, який набагато дешевший за імпортний, по нормальній ціні українському населенню. Ціна зараз за підрахунками складає близько 4 тисяч гривень за тисячу кубів. Є різниця: 15 тисяч і 4 тисячі? Велика - майже в 4 рази дешевше. Якщо ми виграємо суд, це допоможе суттєво знизити вартість опалення та гарячої води для українців під час опалювального сезону», - наголосив Кличко.

Лідер «УДАРу» наголосив на тому, що теплопостачальні компанії можуть збанкрутувати після підвищення цін, адже більшість громадян не зможе платити.

«Це ключове питання в розрізі того, що зараз «Нафтогаз» підняв ціни до 15 тисяч гривень для наших компаній. Питання, чи зможуть місцеві компанії витримати, враховуючи достатньо велику заборгованість, неспроможність населення платити – це більше ніж в 3 рази піднімається зараз ціна. Не таємниця, що спроби будуть перекласти відповідальність на тих, хто розсилає платіжки - місцеву владу. Справедливо? Я вважаю, що ні», - підсумував Кличко.

Раніше «Київтеплоенерго» офіційно звернулось до АТ «Укргазвидобування» з пропозицією укласти прямі угоди купівлі-продажу газу українського видобутку для виробництва тепла, щоб уникнути підвищення тарифів в опалювальному сезону 2021/2022. Однак газовидобувна компанія надіслала відмову, переадресувавши «Київтеплоенерго» до ГК «Нафтогаз Трейдинг» як посередника з купівлі-продажу газу. Після цього «Київтеплоенерго» звернулось до суду, щоб забезпечити справедливу ціну на газ.