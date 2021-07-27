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Асоціація міст України розширилась до майже тисячі громад

За результатами засідання Правління АМУ прийняли ще 45 нових членів.

Асоціація міст України розширилась до майже тисячі громад

Асоціація міст України, яку очолює Кличко, збільшилась майже до тисячі громад. Про це повідомляє сайт АМУ

Під час Українського муніципального форуму відбулося засідання Правління Асоціації міст України, за результатами якого до АМУ прийняли ще 45 нових членів. Відтак, кількість членів АМУ збільшилася до 941 громади.  

«Те, що до нас приєднуються все більше громад, означає, що позиція місцевого самоврядування звучатиме ще потужніше», – зазначив голова АМУ Віталій Кличко.

Голова Асоціації міст України подякував представникам громад та учасникам форуму  за співпрацю та спільні зусилля, які всі разом докладають у відстоюванні інтересів місцевого самоврядування.

«Багато гостро важливих для мешканців громад питань покладені сьогодні на плечі місцевої влади. Складно? Так. Але, переконаний: разом ми все подолаємо. Бо на нас із вами – відповідальність перед людьми, які нас обрали», – сказав Кличко.

На засіданні Правління також обговорили пропозиції щодо спільних дій органів місцевого самоврядування в питанні встановлення тарифів на послуги постачання теплової енергії та гарячої води і розглянули питання законодавчого врегулювання нагляду за органами місцевого самоврядування.

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