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​ВАКС почав розглядати справу про жомову яму Киви

Це перша справа про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів.

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 27 липня, почав розглядати справу про визнання необґрунтованими активів народного депутата Іллі Киви.

Судове засідання транслюється на YouTube-каналі ВАКС.

Справа стосується так званої жомової ями Киви.

У 2020 році журналісти Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн нібито за здачу в оренду порослої бур'янами ями, яку раніше використовував цукровий завод міста Заводське, туди скидали відходи після обробки буряку. Зараз він не працює, але яму навіщось орендувало зареєстроване у Львові ТОВ "Компанія "Сіквел" з ознаками фіктивності.

Розслідуванням зацікавились антикорупційні органи, і у травні 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з позовом до ВАКС про стягнення необґрунтованих активів Киви в дохід держави.

Це перша в історії України справа про цивільну конфіскацію майна.

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива у 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і якийсь час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабаря на посаді заступника начальника Управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а у 2019 році пішов у ОПЗЖ.

Того самого року його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії, де він став борцем з "фашистами" та "неонацистами", а останнім часом у своїх соцмережах почав погрожувати поваленням чинної влади.

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