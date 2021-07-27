Вищий антикорупційний суд у вівторок, 27 липня, почав розглядати справу про визнання необґрунтованими активів народного депутата Іллі Киви.
Судове засідання транслюється на YouTube-каналі ВАКС.
Справа стосується так званої жомової ями Киви.
У 2020 році журналісти Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн нібито за здачу в оренду порослої бур'янами ями, яку раніше використовував цукровий завод міста Заводське, туди скидали відходи після обробки буряку. Зараз він не працює, але яму навіщось орендувало зареєстроване у Львові ТОВ "Компанія "Сіквел" з ознаками фіктивності.
Розслідуванням зацікавились антикорупційні органи, і у травні 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з позовом до ВАКС про стягнення необґрунтованих активів Киви в дохід держави.
Це перша в історії України справа про цивільну конфіскацію майна.
Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива у 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і якийсь час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.
До служби в МВС Киву засудили за отримання хабаря на посаді заступника начальника Управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.
У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а у 2019 році пішов у ОПЗЖ.
Того самого року його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії, де він став борцем з "фашистами" та "неонацистами", а останнім часом у своїх соцмережах почав погрожувати поваленням чинної влади.