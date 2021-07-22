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Апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета-старшого

Запобіжний захід для колишнього керівника ПриватБанку виберуть заново.

Апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета-старшого
Олександр Дубілет
Фото: forbes.net.ua

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 2 червня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Суд призначив новий розгляд слідчим суддею у суді першої інстанції.

У червні слідчий суддя Сергій Мойсак виніс рішення про заочний арешт Дубілета, оскільки той перебуває поза межами Україні. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому призначили заочно "до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження".

Нагадаємо, що Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.

В кінці березня Дубілета оголосили в розшук, після чого він повідомив, що перебуває в Ізраїлі і не може приїхати в Україну.

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