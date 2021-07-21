КС ухвалив рішення про неконституційність положень Митного кодексу і закону "Про національну поліцію"

Другий сенат Конституційного суду ухвалив три рішення за наслідками розгляду справ за конституційними скаргами громадян. Дві оспорюваних норми законодавства визнані неконституційними, йдеть на сторінці КС у Facebook.

"За конституційною скаргою Одінцової Олени Анатоліївни щодо конституційності абзацу другого статті 471 Митного кодексу України Конституційний Суд України ухвалив рішення про неконституційність оспореного припису Кодексу", – йдеться у повдіомленні.

У другому абзаці ст. 471 Митного кодексу йдеться про покарання за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

Зокрема, порушення "тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, - також конфіскацію цих товарів".

Також КС визнав неконституційним п. 8 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну поліцію".

У цьому пункті зазначено, що "з дня опублікування цього Закону всі працівники міліції (особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ), а також інші працівники Міністерства внутрішніх справ України, його територіальних органів, закладів та установ вважаються такими, що попереджені у визначеному порядку про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів".

А от у справі за конституційними скаргами Кременчуцького Анатолія Михайловича та Павлика Владислава Володимировича щодо конституційності частини 10 статті 294 (Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови) Кодексу України про адміністративні правопорушення Конституційний Суд України ухвалив рішення про конституційність оспореного припису Кодексу.

Текст рішень буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного Суду 22 липня 2021 року.