За даними слідства, громадянин України, працюючи у іноземній охороннйі компанії, надавав послуги з охорони в піратонебезпечних районах судноплавства.

Фото: Офіс Генпрокурора Фото захопленого судна

Правоохоронці повідомили громадянину України про підозру за фактом піратства. Такий злочин в Україні розкрито вперше.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, громадянин України, будучи співробітником іноземної охоронної компанії, надавав послуги з охорони в піратонебезпечних районах судноплавства.

Під час виконання своїх зобов’язань з охорони у липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану. Діючи з метою власної вигоди, використовуючи зброю повідомив капітана про те, що він захоплює судно та вимагає зміни його курсу до порту Фуджейра, а також виплати грошових коштів.

Фото: Офіс Генпрокурора Фото захопленого судна

Для підтвердження реальності своїх намірів, створення психологічного тиску на капітана та членів екіпажу громадянин України продемонстрував споряджений набоями магазин до гвинтівки та здійснив постріл в стелю капітанського містка, що призвело до пошкодження елементів освітлення, після чого вже під погрозою застосування вогнепальної зброї повторив свої вимоги.

Капітан судна, враховуючи небезпеку застосування вогнепальної зброї стосовно нього та членів екіпажу, віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги громадянина України передав менеджерам компанії судновласника.

У результаті перемовин, через 4 дні представники судноплавної компанії надали вказівку капітану видати громадянину України 6 тис доларів США в обмін на здачу ним зброї та розблокування роботи судна.

Правоохоронцями за місцем проживання громадянина проведено обшук. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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