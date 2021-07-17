Рада суддів розкритикувала коментарі Зеленського після рішення ВС у справі Тупицького

Рада суддів України схвалила звернення до президента України Володимира Зеленського на фоні скасування Верховним судом президентського указу про звільнення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду.

Позачергове засідання відбулося 15 липня, інформує пресслужба РСУ.

У заяві мова йде про недопущення висловлювань, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

"Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у Президента…", – саме так учора Ви відреагували на ухвалення Верховною Радою України в цілому Закону, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя (законопроєкт № 5068). Так сталось, що у той же день, 14 липня 2021 року, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Тупицького Олександра Миколайовича до Президента України в справі № 9901/96/21, визнав протиправним та скасував Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України”, – йдеться у повідомленні.

У РСУ зазначили, що “цілком зрозуміло, що будь-яке судове рішення може викликати незгоду з ним однієї зі сторін, а іноді й усіх учасників справи. І це стосується будь-яких спорів, у тому числі тих, де стороною є Президент України”.

Судді додали, що якщо пересічний громадянин є більш вільним у своїх висловлюваннях та формулюванні певних оціночних суджень, то представники держави повинні утримуватися від дій, які можуть підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

“Замість того, щоб порадіти тому факту, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду ухвалив рішення, яке, як мінімум, вказує на те, що він не обслуговує інтереси Президента України, в інформаційному просторі було розповсюджено ряд повідомлень, які очевидно вказують на нерозуміння загальновідомих міжнародних норм у сфері прав людини та у сфері незалежності судової гілки влади (коментар радника глави Офісу Президента України Михайла Подоляка; відеозвернення прессекретаря Президента України Сергія Никифорова, опубліковане на сторінці Офісу Президента України у Facebook; офіційна позиція Офісу Президента України стосовно рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду стосовно Тупицького Олександра Миколайовича, викладена на офіційному сайті Офісу Президента України”, – вважають у РСУ.

Судді нагадують, що посадові особи демократичної та правової держави мають уникати передчасної критики, яка може підірвати незалежність судової влади або довіру суспільства до неї.

“Їм також слід уникати дій, які можуть поставити під сумнів їхнє бажання виконувати рішення судів, за винятком випадків, коли вони мають намір подати апеляцію. Кожна сторона судового процесу має доводити свою позицію виключно в рамках правового поля”, – додали вони.

Відтак Рада суддів України наголошує на неприпустимості подібних дій з боку посадових осіб Офісу Президента України, які демонструють суспільству не лише ігнорування чинного законодавства, але й упереджене ставлення до судової влади: “Наголошуємо – до судової влади, як інституції повинна бути повага. Її рішення повинні виконуватися, незалежність суддів має бути захищена. Підсумовуючи викладене, Рада суддів України засуджує подібного роду виступи й коментарі, вважає їх неприпустимими та закликає утримуватися від дій, які точно не повернуть довіру і повагу до судової гілки влади”.

Нагадаємо, 14 липня Верховний Суд скасував указ президента Володимира Зеленського про звільнення судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Водночас Зеленський подаватиме апеляцію на це рішення Верховного Суду. У Президента рішення ВС назвали "підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного Суду".

21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення разом з іще одним суддею КСУ Олександром Касмініним. Президент мотивував своє рішення прагненням захистити національні інтереси України.