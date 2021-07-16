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Зеленський ввів до складу РНБО нового очільника МВС Монастирського

Згідно з текстом документа, зі складу РНБО також виведено колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Зеленський ввів до складу РНБО нового очільника МВС Монастирського
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний указ №298 / 2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з текстом документа, зі складу РНБО виводиться колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. На його місце до складу РНБО вводиться новий очільник МВС Денис Монастирський.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 липня відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який займав цю посаду з 2014 року.

Сьогодні Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ нардепа "Слуги народу", главу правоохоронного парламентського комітету Дениса Монастирського.

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